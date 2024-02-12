Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:41

Güncelleme: 12.02.2024 - 09:41

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine son olarak 16 Ocak tarihinde toplanmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle toplantı yapılmadı.

Kabine'nin 12 Şubat 2024 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.