Kaçakçılık operasyonu... 5 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:49

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:49

Antalya'nın Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 işyeri ve 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 53 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün ve 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ile 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.