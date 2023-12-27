Kaçakçılık operasyonu... 5 şüpheli gözaltına alındı!

Kemer'de 3 işyeri ve 2 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişinin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:49
Kaçakçılık operasyonu... 5 şüpheli gözaltına alındı!
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Antalya'nın Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 işyeri ve 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 53 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün ve 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ile 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.


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