Kaçmaya çalışırken saklandığı camide yakalandı

İzmir'de tutuklanan kişi kaçmaya çalışırken saklandığı camide yakalandı.

Kaçmaya çalışırken saklandığı camide yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:36

İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevine götürülürken kaçmaya çalışan kişi, saklandığı camide yakalandı.

Ilıca Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.T, ekiplerce cezaevine götürüldüğü sırada polis merkezi önünden kelepçeli bir şekilde kaçtı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu bir camide saklandığı belirlenen A.T, yakalanarak cezaevine gönderildi.


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