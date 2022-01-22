Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın binalara sıçradı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 13:54

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Şenol Sokak’ta bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın bitişiğinde bulunan 2 binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hurdalıkta ve 2 binada hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

