Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın binalara sıçradı
Kadıköy’de hurdalıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Şenol Sokak’ta bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın bitişiğinde bulunan 2 binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hurdalıkta ve 2 binada hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
Video Haberler
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da deprem!
- Gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldızı ikna edemedi
- Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın binalara sıçradı
- Oyuncu Melike Güner'in acı günü
- Elif Turan, eşi tarafından sokak ortasında katledildi!
- O şarkının yapımcısı, yorumları kapadı
- Tonga: Tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlattı
- AKP’li belediye sahili satışa çıkardı