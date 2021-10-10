Kadıköy'de taksi takla attı: 1 yaralı

10 Ekim 2021 Pazar, 05:09

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kadıköy Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; başka bir aracın sıkıştırması sonucu taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi, bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu.

Takla atan taksideki iki yolcu kazayı yara almadan atlatırken taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takside bulunan iki yolcu, trafik polislerince başka bir taksiye bindirilerek evlerine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.