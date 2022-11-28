Kadıköy'de taksicilere ceza yağdı
Kadıköy'deki denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen 10 taksi şoförüne 2 bin 653 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi.
Şoförlerin 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçme' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili de denetim yapıldı.
Denetimlerde 7 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan bin 372'şer lira, iki sürücüye trafikte cep telefonuyla konuşmaktan 845'er lira, bir sürücüye ise ehliyetini yanında bulundurmamaktan 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 653 lira para cezası kesildi.
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