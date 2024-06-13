Kadın giyim mağazasına silahlı saldırı: 14 kurşun isabet etti
Adana'da motosikletli şüpheliler, dün gece bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi.
Motosikletli şüpheliler, Süleyman Ağırman'ın kadın giyim mağazasına tabancayla ateş açıp bölgeden uzaklaştı.
Sabah işyerini açan Ağırman, cam ve kepenkte kurşun izlerini görüp polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen polis, işyerine 14 kurşunun isabet ettiğini tespit etti.
Polisin, ifadesine başvurduğu Ağırman, husumetlisinin olmadığını, saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmediğini söyledi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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