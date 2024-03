Kadınlar en çok yaşadıkları yerde saldırıya uğrayıp öldürüldü

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Kadın derneklerinin verilerine göre kadınlar en çok evlerinde öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ilk iki aylık verilerine göre öldürülen 67 kadından 36’sı evlerinde öldürüldü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre de ilk iki ayda 77 kadın öldürülürken öldürülen kadınların 42’si evlerine öldürüldü. 2023’te ise öldürülen 315 kadından 205’i evlerinde katledildi. Cumhuriyet konuya ilişkin 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan ve avukat Çağla Gül Bulut ile konuştu.

EKONOMİ DE ETKİLİYOR

Avukat Sarıhan, “Biz kadınların evlerinde, eşleri veya boşanma aşamasında olduğu kişiler tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bu konuda nasıl bir önlem alınabilir esas bunun üzerinde durmak gerekiyor. Uzaklaştırma cezalarının yeterli olmadığı görülüyor. Bu konuda sorunun aile içinde olmasındanki temel nedenin ekonomik sorunlar olduğunu da düşünüyorum. Bir toplulukta barışı ve huzuru nasıl esas olarak ekonomik koşullar sağlıyorsa, aile birliği içinde de ekonominin önemli olduğunu biliyoruz” dedi. “Demek ki ev de korunak değil artık” diyen Sarıhan, “Yapılması gereken doğal olarak ekonominin hızla düzelmesi, insanların eşit bir gelire sahip olması, insanların barınma olanaklarının sağlıklı hale gelmesi” diye konuştu.

SÖZLEŞME VURGUSU

Avukat Çağla Gül Bulut ise “Ne yazık ki kadınlar için artık evleri bile güvenli değil. Çünkü şiddet evlerde. Kadınlar eşinden, partnerinden şiddet görmekte. Toplumsal cinsiyet rollerinin kendisine yüklediği görevler yüzünden, boşanmak veya ayrılmak istediğinde, hayatına dair karar almak istediklerinde öldürülüyorlar” dedi.

Bulut sözlerini şöyle noktaladı: “Kadına yönelik şiddeti önlemek mümkün. Bir gecede çıkılan, kadınların kanını taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nde de adım adım kadına yönelik şiddetin nasıl önlenebileceği yazılı. Kanunların uygulanması, her kadının her yerde kendini güvende hissetmesi ve yaşaması için her türlü çalışmanın acilen yapılması gerekmektedir.”