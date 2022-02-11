Kaftancıoğlu'ndan sert tepki: 'Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, camına elektrik faturası asan esnafa vergi incelemesi başlatılmasına tepki göstererek, "Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın” açıklaması yaptı.
Son zamlardan sonra gelen yüksek elektrik faturalarına yurttaşların tepkisi sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında esnaf, zamlardan önce ve sonra gelen faturaları dükkanlarının camına asıyor. İstanbul'da elektrik faturasını camına asan esnafa vergi incelemesi başlatıldığı haberleri üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
180 LİRA GELEN FATURA ZAMDAN SONRA 420 LİRA OLDU
Canan Kaftancıoğlu, esnafın camlarına astıkları, 'Zamdan önce 180, zamdan sonra 420 lira', 'Zamdan önce 320, sonra bin 20 lira' ve 'Zamdan önce 550, sonra bin 350 lira' ilanlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaftancıoğlu, “Zamlar geri alınsın” etiketiyle yaptığı paylaşımına şu notu düştü:
"Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın.”
Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) February 11, 2022
Göreceksiniz!
Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın.
#ZamlarGeriAlınsın pic.twitter.com/CiO45kTUwK
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Beyaz cüce' yörüngesinde tespit edildi: Yaşam olabilir
- Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi
- Yeni varyantlar yolda mı?
- Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
- Evi yanan aile yardım bekliyor: İmkanım yok
- Durex'in Haydar Dümen reklamı gündem oldu
- Lavrov: Rusya, Ukrayna ile savaşmak istemiyor
- Gider borusu çalınmıştı: 'Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli
- Reisi: Tahran'ın Viyana görüşmelerinde hiç umudu olmadı
- US to freeze Afghan assets