Kağıthane'de eski patrondan çalışanına kurşun
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, eski çalışanının evinin önüne gidip önce tartıştı sonra iki el ateş etti. Silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken bu saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çeliktepe Mahallesinde geçen hafta cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre özel bir firmada kuryelik yapan Harun Kutay (39) patronu ile sorun yaşayarak işinden ayrıldı. Ancak patronu ile arasında sorunlar devam etti ve husumete dönüştü.
Eski patronu iki arkadaşı ile birlikten Kutay'ın evinin önüne geldi. Eski çalışanını dışarıya çağıran kişi başarılı olamayınca tartışmaya başladı. Eski patron bir andan belinden silahını çıkartarak Harun Kutay'a doru ateş etmeye başladı.
Silahlı saldırıya uğrayan Kutay evinin penceresinde içeriye doğru kaçtı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Saldırganın yanında bulunan iki kişi arkadaşına engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar eve doğru yönelen saldırgan bir el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Şans eseri silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olamazken güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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