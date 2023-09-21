Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 20:27
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 20:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


Player Alanı
kahramanmaraş deprem afad

En Çok Okunan Haberler