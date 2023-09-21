Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 20:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-21
Saat:20:17:50 TSİ
Enlem:37.274 N
Boylam:37.035 E
Derinlik:6.24 km
Detay:https://t.co/yrAoiRhiIr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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