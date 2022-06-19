'Kahve' kamuflajı işe yaramadı: 72 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da, durdurulan TIR'da 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü N.T. (46) tutuklanırken, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu paketlerinin üzerine kahve yerleştirildiği belirlendi.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 10:17
'Kahve' kamuflajı işe yaramadı: 72 kilo esrar ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü TIR’ı takibe aldı.

Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu.

KÖPEĞİN KOKU ALMAMASI İÇİN 'KAHVE' YERLEŞTİRMİŞLER

TIR şoförü N.T.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. 'Barbara’nın TIR’ın dorsesine tepki vermesiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.

'HABERİM YOKTU'

Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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