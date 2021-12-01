Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı
Elazığ'da iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücü gözaltına alındı. Köpek ise tedavisinin ardından hayvan bakım merkezine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tadım köyü yolunda, bir köpeğin boynuna bağlı iple, seyir halindeki kamyonetin arkasında sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye giderek köpeği kurtardı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpek, tedavisinin ardından Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpeğin boynuna bağlanan iple kamyonetin arkasında sürüklendiği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve
- Kılıçdaroğlu'ndan tehdide yanıt