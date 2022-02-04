Kani Beko: Saray'dan İzmir'in yatırım projelerine kaynak yok

04 Şubat 2022 Cuma, 11:15

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "Muhalefet belediyelerine yardım yapmadığımız yalandır" sözünü eleştirdi. 15 Ocak tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda İzmir'in projelerine sadece bin ve 10 bin TL gibi sembolik bütçeler ayrıldığını anımsatan CHP'li Beko, sözleşmesi 10 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Ankara-İzmir YHT Projesini örnek göstererek, "Bu projenin temeli 21 Eylül 2013 tarihinde atıldı. İlk olarak 2015 yılında tamamlanacağı açıklanan ancak daha sonra 2018'e kalan, sonra da her yıl ertelen 640 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı on yıldır maalesef bitirilemedi. 2013 Yılı Yatırım Programı'nda tahmini maliyeti 3,5 milyar TL olarak öngörülen projenin maliyeti de aradan geçen sürede neredeyse 8 kat artarak 28 milyara yükseldi. Yüksek hızlı tren Ankara'dan İzmir'e bu hızla ancak 2103 yılında ulaşacak" ifadelerini kullandı.

İZMİR PROJELERİNE EN FAZLA BİN TL KAYNAK

Ödemiş-Kiraz Demiryolu Projesi'ne dört yılda ayrılan kaynağın sadece bin lira olduğunu aktaran CHP'li Beko, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın maliyetinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda 180 milyon lira olmasına karşın, projesine ise bin lira tahsis kaynak ayrıldığını vurguladı.

İktidarın İzmir'de ki projelere finansal kaynak sağlamamakla eleştiren CHP'li Beko, "Tunç Soyer'in vizyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği tarım sektörü Beydağ Tarımsal Sulama Projesi tutarı 2 milyar lira, 2022 yılında ayrılan pay sadece bin lira. Kemalpaşa Yiğitler Barajı ve sulama göleti için gerekli tutar 350 milyon lirayken 2022 yılında ayrılan pay 20 lira. 2025 yılında bu proje zor biter. Bakırçay Ovaları Tarımsal Sulama projesi için gerekli tutar 1 milyar 250 milyon lira, ayrılan pay sadece 25 milyon. Bergama Bölümçam Sulama Projesi için gerekli tutar 126 milyon lira, ayrılan pay 1 milyon lira; İzmir jeotermal seracılık organize sanayi bölgesi toplam tutarı 258 milyon lira, ayrılan kaynak 2 bin lira; İzmir ve Ankara'da kurulması planlanan veteriner ürünleri kontrol merkezi toplam tutarı 470 milyon lira olmasına rağmen ayrılan bütçe, maalesef, 2 bin lira" dedi.

"ATTAN DÜŞENİN DEĞİL, ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İzmir'e ekonomik ambargo uygulamakla suçlayan Beko şunları söyledi:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmirlilere yaptığın ekonomik baskıyla değil senin adayların, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sen bile aday olsan İzmir'de nal toplarsın, nal toplarsın, nal toplarsın. 665 milyon lira olan 30 kilometrelik yüksek standartlı demir yolu projesinin tamamlanması için 2018 yılında yatırım programına alınan proje için dört yılda ayrılan kaynak 1 lira, 2026 yılında bitecek. Bu, ata binenlerle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum: Ata binerken, attan düşenin arkasından değil; ata binip de silah arkadaşlarıyla birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren ve güzel vatanı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidin, arkasından gidin diyorum."