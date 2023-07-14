Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram esrar yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:02
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürüttükleri operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi neticesinde, araç fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

Yapılan kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeğinin aracın yükü olan CNC makinesi üzerinde yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine, ekiplerce makine kapağı açıldı. Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi.

Bitkilerden alınan numuneler test edilerek esrar cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bulunan esrarın toplam 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatla uyuşturucu maddeye el konuldu.


Ticaret Bakanlığı ticaret gümrük kapısı

İlgili Haberler

Avcılar'da mahallelinin yangın isyanı: 'İçeride uyuşturucu kullananlar var'

Avcılar'da mahallelinin yangın isyanı: 'İçeride uyuşturucu kullananlar var'
Uzmanlara göre küresel uyuşturucu baronlarının cirit attığı ülke haline geldi

Uzmanlara göre küresel uyuşturucu baronlarının cirit attığı ülke haline geldi
Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi

Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler