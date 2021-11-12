Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde soldaki 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit ve İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü devam ediyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-28, Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 3-7. kilometrelerinde şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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