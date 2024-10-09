Kara yollarında son durum

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:00

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Gölbaşı-Bala yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Ankara-Bala ayrımı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe İstasyonu bölgesi) Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları sebebiyle gişeler bölgesi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer yönden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Çanakkale-Ayvacık-Edremit istikameti 31-37. kilometrelerinde Assos ve Troya tünellerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla 11 Ekim' e kadar 10.00-17.00 saatlerinde ulaşım eski devlet yolundan (Kazdağları rampaları) sağlanacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7-11. kilometrelerde Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kars-Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 24-25. kilometrelerindeki Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 11 Ekim'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 83 ve 87. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.