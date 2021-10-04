Karabük'te bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve evin bahçesine düştü: 2 yaralı
Karabük'te araç hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
Karabük’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında bulunan bahçeye savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ DE GELDİ
Kaza saat 18.30 sıralarında, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Kader A.(18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan bahçeye düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye savrulan otomobil ters döndü. Kazada Kader A. ve Nebras M.M. (50) yaralanırken, araçta bulunan Hasan Y. kazadan yaralanmadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobilde bulunan Hasan Y.; önlerine çıkan başka bir araç nedeniyle sürücü Kader A.'nın paniklediğini, direksiyonu kırınca da aracın evin bahçesine düştüğünü belirtti. Bahçesine otomobil düşen Hatice Özay ise önce şiddetli bir ses duyduğunu ve aracı görünce de korktuğunu ifade etti.
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