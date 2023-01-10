Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Karaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y, A.G, O.C. ve A.G'nin, uyuşturucu imal edip, sattıkları bilgisine ulaştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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