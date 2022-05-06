Kaybolan 5 yaşındaki çocuk, duvarın dibinde uyurken bulundu
Manisa'da evlerinin bahçesinde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Zümral Efe, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede, duvarın yanında uyurken bulundu. Minik Zümral, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Yunusemre ilçesi Yukarı Emlakdere Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde dün saat 19.00 sıralarında oyun oynayan 5 yaşındaki Zümral, ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen kızına ulaşamayan Tahir E. (42), saat 21.30'da 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 Asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.
İNSANSIZ HAVA ARACIYLA HAVADAN TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de destek verdi. Ayrıca Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede insansız hava aracıyla da havadan tarama çalışması yapıldı.
Küçük Zümral, saat 22.30 sıralarında, JASAT tarafından evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir duvarın dibinde uyurken bulundu. Yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu belirlenen Zümral, ailesine teslim edildi.
Kızını bulan ekiplere teşekkür eden Tahir E., "Allah hepinizden razı olsun. Çocuğumu sağ salim buldunuz” dedi.
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