Kayıp olarak aranıyorlardı... Şarampole yuvarlanmış otomobilde bulundular

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde kayıp olarak aranan 2 yurttaş, 5 saat sonra şarampole devrilmiş otomobil içerisinde yaralı halde bulundu.

Kayıp olarak aranıyorlardı... Şarampole yuvarlanmış otomobilde bulundular
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 08:26

Necati A. ve Remzi E.’den haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde İhsangazi Emniyet Amirliği’ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından kayıp vatandaşların bulunması için ilçede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, yurttaş Kuşçular Mahallesi’nde bir otomobilin şarampole yuvarlandığını gördü. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5 saattir kayıp olarak aranan

Necati A. ve Remzi E.’yi şarampole devrilen otomobilde yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Necati A. ve Remzi E. hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu

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