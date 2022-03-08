Kayseri'de işçi servisi şarampole devrildi: 7 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

DHA
08 Mart 2022 Salı, 10:33
Kayseri'de işçi servisi şarampole devrildi: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Başköy mevkiinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan işçiler ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler