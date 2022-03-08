Kayseri'de işçi servisi şarampole devrildi: 7 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Başköy mevkiinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın ardından jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan işçiler ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- 7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının arazisi satışa çıkarıldı
- İşçilere 'nankörler' diyen Nevzat Aydın'ın açıklamaları tepki çekti
- Yeni yıl, eski tablo: En az 111 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle
- Transfer bitti! Çağlar Söyüncü resmen imzayı atıyor
- 'Seçmen AKP'den önemli oranda koptu'
- Zelenski'den Kırım ve Donbass açıklaması
- 'Ayçiçek yağı krizi hayvancılık krizine evrilebilir'
- Kamu kurumuna onlarca personel alımı yapılıyor
- Yaptırımlar Rusya'yı nasıl etkileyebilir?
- Cumhuriyetin kadınları İzmir'de söyledi, dünya dinledi
- Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı
- iPhone 13'ün yeni rengi sızdırıldı