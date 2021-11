Kayyumla yönetilen Batman Belediyesi, Batman Park’ı satışa çıkardı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kayyumla yönetilen Batman Belediyesi, kentin en gözde yerinde belediyeye ait arsada yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı bölgenin en büyük AVM’lerinden olan Batman Park’ı ve arsasını 150 milyon TL bedelle ihale usulü satışa çıkardı. Şu an toplam değeri en az 300 milyon TL olduğu belirtilen AVM ile arsasının, yönetim kurulunda AKP İl Başkanı Akif Gür’ün de bulunduğu Golden Park AŞ’ye verileceği ve peşkeş çekileceği iddia edildi.

Batman Belediyesi’ne ait olan ve kentin en işlek konumunda bulunan 8 bin 557 metrekarelik alan üzerine AVM yapılması için 2008’de, Golden Park AŞ ile sözleşme imzalandı. Yapılan sözleşme ile birlikte yap-işlet-devret modeliyle AVM’nin işletimi 29 yıllığına Golden Park AŞ’ye, kirası da belediyeye ödenmek üzere verildi. 30 milyon dolara mal olan bölgenin en büyük AVM’lerinden olan Batman Park, 2012’de hizmete açıldı. 1200 araç kapasiteli otoparkı, toplam en az 45 bin metrekare kapalı alanı, en az 73 mağaza, sinema salonu, eğlence merkezinin bulunduğu dört katlı AVM ve arsası, kayyumla yönetilen belediye tarafından geçen günlerde 150 milyon TL bedel ile satışa çıkarıldı. İhale kapalı teklif usulü ile 26 Kasım 2021’de saat 10.00’da Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda ihale komisyonunca yapılacak.

‘BİRÇOK AKP’Lİ VAR’

Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Dr. Mehmet Demir, AVM ve arsanın, bir dönem yönetim kurulu başkanı ve şu an yönetim kurulunda olan AKP İl Başkanı Akif Gür’ün de bulunduğu Golden Park AŞ’ye peşkeş çekileceğini söyledi. AVM ve arsanın şu an toplam değerinin en az 300 milyon TL olduğunu iddia eden Demir, satışta büyük bir rantın olduğunu öne sürerek “Arsa 100 milyon TL değerinde. AVM ise bugün 200 milyon TL’ye ancak mal olabilir. AVM ve arsa şu an en az 300 milyon TL değerinde. Ama 150 milyon TL ile ilana çıkarılmasının rant esaslı bir satış olduğu görülmektedir. Bu bedelin de altında almayı hedeflediklerini duyduk. Golden Park AŞ yönetiminde AKP İl Başkanı Akif Gül ile birlikte birçok AKP’li var. Golden Park AŞ’nin yönetimi ile kayyumun anlaşarak belediyeyi zarara uğratıp az bir ücretle almaya çalışacaklar. Sözleşmeye göre, Golden Park AŞ, AVM’nin kirasını 29 yıl boyunca belediyeye ödemek zorunda. Belediye buranın kirasını şu an almaktadır. Sözleşme bitiminde ise normalde AVM belediyeye geçecek” ifadelerini kullandı.

Gür ise iddialara ilişkin, “2010’dan beri Golden Park AŞ’nin yönetim kurulundayım. Mal varlığımda bir artış bile olmadı. Golden Park AŞ yönetiminde olmak suç mudur? Golden Park AŞ’nin de ihaleyi alıp almayacağı meçhul. Satışı bana değil, belediyeye soracaksınız. Belediye istediği şeyi hukuka uygun olacak şekilde tasarruf yapma hakkına sahiptir. Satışa çıkarabilir bana mı soracak. Ben üçüncü bir kişiyim. Muhataplardan biri değilim” yanıtını verdi.