Kazadan günler sonra haberdar oldu: 'Cana geleceğine mala gelmiş oldu'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:13

Kaza, 5 Mayıs Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, Orhangazi Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı.

Sürücü çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam ederken, kamyonetin sahibi kazadan yaklaşık 4 gün sonra haberdar oldu.

Ramazan Bayramı tatilinden dolayı kamyoneti cadde üzerine park eden Demirci, dün cadde üzerinde bulunan bir esnafın bilgilendirmesi üzerine yaşanan kazayı öğrendi. Demirci, polis merkezi amirliğine giderek, kamyonete çarpan sürücüden şikayetçi oldu.

"BİRİNE VURSA ÖLÜMLE NETİCELENEBİLECEK BİR DURUM OLUŞURDU"

Ali Demirci, "Geçen hafta bayramdan dolayı aracı buraya park ettim. Pazartesi işbaşı olduğu zaman işimize gideriz diye buraya park ettim. Pazartesi sabah işe gitmek için geldiğimde araçta maddi hasar oluştuğunu gördüm. Birkaç esnaf arkadaşımızın yardımıyla kamera görüntülerine baktığımızda kazayı izledik. Kaza yaptıktan sonra sürücü durmamış, kaçmış. Ara sokaktan öyle bir hızlı geliyor ki, birine vursa ölümle neticelenebilecek bir durum oluşurdu. Cana geleceğine mala gelmiş oldu" dedi.

"İNANILMAZ HIZLI İLERLİYOR"

Cadde de esnaflık yapan Hasan Karakuş ise, "Sabah iş yerini açmaya geldiğimde komşumuzun aracını fark ettim. Ne olduğunu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Görüntülerde, kaza olduğunu gördüm. İnanılmaz hızlı ilerliyor. Vuran adam kaza sonrası direk kaçıyor. Kamyonetin sahibine ulaşıp durumu kendisine ilettim. Kendisinin haberi yoktu. Ben haber verdim kendisine. O saatlerde kimsenin caddede olmaması sevindirici" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla ilerleyen hafif ticari aracın, caddeye çıkarak park halindeki kamyonete çarptığı ve sürücünün durmayarak aracını düzelttikten sonra uzaklaştığı görülüyor.