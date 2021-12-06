Kazazedeyi taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Osmaniye'de içinde bir kazazede taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazazedeyle beraber 3 sağlık çalışanı da yaralandı.

DHA
06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:20
Kazazedeyi taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
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Osmaniye'de hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı. 

Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taşıyan H.Y. yönetimindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Yusuf K.’nin kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


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