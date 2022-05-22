Kemal Kılıçdaroğlu o söze 'yasak getirdi' iddiası

22 Mayıs 2022 Pazar, 12:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP’lilerden “gönlümün adayı” yanıtı geliyordu. Odatv’de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu “gönlümün adayı” sözünü yasakladı. Artık CHP’liler, Kılıçdaroğlu için “gönlümün adayı” açıklaması yapmayacak, “Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı” diyecek.

“BU SAATTEN SONRA DEĞİŞEMEM”

Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü Maltepe mitinginde “Uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı artık. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır” mesajı verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dünkü konuşması “Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık” olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu miting konuşması ve miting sonrası sosyal medya mesajlarında “celladına benzememe” uyarısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer vermişti:

“Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem”