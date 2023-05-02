Kemal Kılıçdaroğlu, Van sokaklarında yoğun ilgiyle karşılandı... 'İlk turda bitecek!'
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van sokaklarında yoğun ilgiyle karşılandı. CHP’li Tuncay Özkan o anları, “İlk turda bitecek! Ayrıştıran değil birleştiren lider Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle paylaştı.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşmaları kapsamında bugün Ağrı ve Van'da yurttaşlarla buluştu.
İki kentte yapılan mitingde de yoğun katılım dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu'nun Van'a giriş anında halk tarafından coşkuyla karşılanışı kameralara yansıdı.
"AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN LİDER"
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, o anları Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"İlk turda bitecek! Ayrıştıran değil birleştiren lider Kılıçdaroğlu."
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