Kemeraltı Çarşısı’nda 'Turuncu Çember' uygulaması genişliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvenilir turizm standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember sertifikası, Kemeraltı çarşısında yaygınlaşıyor. Tarihi çarşıda artık pek çok mekân Turuncu Çember’in içinde.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin güvenilir bir turizm destinasyonu olması için kentteki turizm paydaşlarıyla sürdürdüğü Turuncu Çember sertifikası Kemeraltı çarşısında yaygınlaşmaya devam ediyor. Tarihi çarşıda bir çok mekân artık Turuncu Çember’in içinde.
Turuncu Çember sertifikası almış işletmelerin gelişmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar da başladı. Ücretsiz sertifikaya sahip işletmeler İzmir’in kent rehberi Visit İzmir uygulamasında “Turuncu Çemberli İşletmeler” olarak listeleniyor. Ayrıca işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda menülerinin başka dillere çevrilmesine de ücretsiz destek veriliyor. Bu işletmelerin turizm algısına farklı bakış açıları katacak eğitimlere de Nisan ayında başlanıyor.
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