Kendilerini sahte polis olarak tanıtanlardan 6.6 milyon TL vurgun
Kendilerini polis olarak tanıttıkları 12 kişiyi FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen 18 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti.
Şebekeyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası deşifre eden polis, 28 şüpheliyi saptadı. Ekipler, savcılığın şüpheliler haklarında yakalama kararı çıkartmasının ardından 14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
"FETÖ'YE YAPILAN OPERASYONDA KİMLİK FOTOKOPİNİZ ÇIKTI"
Şebeke üyelerinin dolandıracağı kişilere “FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz” dediği belirtildi.
Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde korkuya kapılmaları için mağdurlara polis telsizi sesi dinlettikleri saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri E.A.'nın da aralarında bulunduğu 18 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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