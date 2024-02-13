Kendisinden para isteyince copla metrelerce kovaladı
Fatih'te müşteri gibi markete giren bir kişi, bıçak çekerek market sahibinden para istedi. Market sahibi bıçaklı saldırgana copla karşılık verdi.
Olay, Topkapı Mahallesi'nde cumartesi günü saat 21.30 sıralarında markette meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kar işyerinde oturduğu sırada içeriye giren şüpheli kendisinden para istedi.
Market sahibinden olumsuz yanıt alan şüpheli belinden çıkardığı bıçakla market sahibini tehdit etti. Şaban Kar bunun üzerine, tezgahın altında bulunan copla bıçaklı saldırganın kafasına vurdu.
Market sahibi, başına aldığı darbeyle dükkandan çıkıp koşarak kaçmaya başlayan bıçaklı saldırganı kovalamaya başladı. Kar, ara ara yakaladığı saldırgana copla vururken bıçaklı saldırgan ise cop darbeleri sonrası kaçmaya devam etti.
Yaşanan kovalamaca ve Şaban Kar'ın bıçaklı saldırganı ara sokaklarda copla yaklaşık 200 metre kovaladığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"YETİŞTİKÇE VURDUM"
Market sahibi Şaban Kar, "Cumartesi günü gece saatlerinde ben markette otururken bir kişi müşteri kılığında geldi. Para istedi vermek istemedim, sonra birşeyler istedi, yine vermek istemedim. Bana bıçak çekti, o bıçak çektiği esnada kafasına copla vurdum. Dışarıya doğru kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Kovalarken yetiştikçe vurdum. Sonra polis çağırdım, polis geldi. Eşgali bilinen bir kişiymiş. Uzun süre sokakta kovaladım, sonra sokağı döndü yine copla kovaladım. Onun elinde bıçak benim elimde cop, yetiştikçe vurdum’’ diye konuştu.
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