Keşan’daki trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:46
Keşan’daki trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre; Enez istikametinden Keşan istikametine giden Y.A. yönetimindeki 59 RH 357 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Ters dönen otomobilde, sürücü Y.A. ile eşi G.A. ve çocukları A.A. ile E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Ambulans haberleri EDirne haberleri

İlgili Haberler

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yerleşim yerlerine yakın tarlada yangın: 50 dönüm alan zarar gördü

Edirne'de yerleşim yerlerine yakın tarlada yangın: 50 dönüm alan zarar gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler