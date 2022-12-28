Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır, bunu söyleyebilirim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi. Görüşme, iki saat 15 dakika sürdü.
Kılıçdaroğlu, dünkü görüşme ile ilgili yakın çevresine yaptığı değerlendirmede; “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır. Bunu söyleyebilirim” dedi.
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