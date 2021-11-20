Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrat amcam sizi yaktım' diyen sosyal medya kullanıcısına yanıt

20 Kasım 2021 Cumartesi, 23:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisi ile ilgili bir paylaşıma yanıt verdi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Volkan Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nun karakalem portresinden yakma efekti kullanarak, 1. Meclis binasının çizimini ortaya çıkardı. Çizimde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” yazısı da ortaya çıktı.

Adıgüzel, bu görsel çalışmasını, sosyal medya hesabında, Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek; “Demokrat amcam, güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım, affedin” notuyla paylaştı.

"VOLKAN. AZ KALDI, GERİ ALACAĞIZ!”

Kılıçdaroğlu, bu paylaşıma şu yanıtı verdi:

“Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili Volkan. Az kaldı, geri alacağız!”

