Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrat amcam sizi yaktım' diyen sosyal medya kullanıcısına yanıt
"Demokrat amcam güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin" diyen sosyal medya kullanıcısına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Az kaldı, geri alacağız" diyerek yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisi ile ilgili bir paylaşıma yanıt verdi.
Çukurova Üniversitesi öğrencisi Volkan Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nun karakalem portresinden yakma efekti kullanarak, 1. Meclis binasının çizimini ortaya çıkardı. Çizimde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” yazısı da ortaya çıktı.
Adıgüzel, bu görsel çalışmasını, sosyal medya hesabında, Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek; “Demokrat amcam, güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım, affedin” notuyla paylaştı.
"VOLKAN. AZ KALDI, GERİ ALACAĞIZ!”
Kılıçdaroğlu, bu paylaşıma şu yanıtı verdi:
“Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili Volkan. Az kaldı, geri alacağız!”
Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız! https://t.co/og6bclu2vA— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 20, 2021
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Tesla çöktü!
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir