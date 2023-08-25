Kimse anlam veremedi: Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunda, sabah saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı.
Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve TIR'ları umursamadan, sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli, daha sonra kalkıp, uzaklaştı.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Düşük faizli konut kredisi geliyor
- Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı
- Sabancı çifti kaza geçirdi!
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- 12 yıldır değişmeyeni yazdı: Evime kim girdi?
- Faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?
- Dondurma kazandığını zannetti, hayatının şokunu yaşadı