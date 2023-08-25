Kimse anlam veremedi: Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:54
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Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunda, sabah saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı.

Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve TIR'ları umursamadan, sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli, daha sonra kalkıp, uzaklaştı.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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