Kırklareli’nde Cumhuriyet coşkusu bir gün değil, her gün yaşanıyor

29 Ekim 2021 Cuma, 19:43

Kırklareli, Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten bir coşkuyla kutladı. Caddeler ve sokakların Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile donatıldığı şehirde,7’den 70’e herkes bayram töreninde buluştu. Kentin Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ulusal bilincin çok yüksek olduğu Kırklareli’nde, vatandaşların her milli bayramı, ifade edilmez bir duygu seli içerisinde yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda, bizi adeta yeniden var eden Cumhuriyetimizin 98. yılına erişmenin onurunu hep beraber yaşamaktayız. Ülkemizi ve ulusumuzu karanlıktan aydınlığa çıkaran, eşsiz liderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi varlığını, her zamankinden daha fazla yüreğimizde hissediyor, onun ve mirasının kıymetini her zamankinden fazla anlıyor ve onu hiç olmadığı kadar özlüyoruz. Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli’nde yaşayanların nabzı her daim ‘Mustafa Kemal’ diye atar. Burada Cumhuriyetin yılmaz savunucuları ve sevdalıları yaşar. Kırklarelili vatandaşlarımızla bu coşkuyu beraber yaşamaktan gururlu ve mutluyum.”

Kırklareli’nde Cumhuriyet Bayramı heyecanının günler öncesinde başladığına dikkat çeken Kesimoğlu, “Aslında bu heyecan bizde yılın her günü vardır. Hiç bitmez. Çünkü biz, onu bize emanet eden Atamızın doğduğu evin replikasını, şehrimize kazandırma şansına eriştik. Orayı her ziyaret edişimizde, hep aynı kalp çarpıntısını hissederiz. 2018 yılındaki açılıştan bugüne kadar bu özel coşkuyu bizlerle paylaşmak için, yurt içi ve yurtdışından yaklaşık 400 bin misafirimiz oldu” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’in, Türkiye’nin soyadı olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, 98. yıl ile ilgili olarak da şu anlatımlarda bulundu:

“Bugün, bağımsızlık ve çağdaşlık hedefine kilitlenmiş bir milletin, istediğinde neler yapabileceğini dünyaya kanıtladığı gündür. Bizler büyük kahraman, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onu, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde yaşatacak ve asla unutmayacağız. Yarınlara güçlü biçimde ulaşabilmek, başımızın tacı Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmakla mümkündür. Ve yaşatacağız. Başta Kırklarelililer olmak üzere tüm ülkemizin 98. yılında Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”