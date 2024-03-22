Kız çocuklarını taciz eden antrenör kaçmaya çalışırken yakalandı!
Türkoğlu'da spor salonu sahibi ve aynı zamanda antrenör olan bir kişi, salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iddiaya göre, 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu Ö.M.’nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı. Ancak bir süre sonra Ö.M., çocukları taciz etti.
"BENZER SUÇLARDAN KAYDI VAR" İDDİASI
Çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikâyetçi oldu. Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.
Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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