Kocaeli'nde metrelerce yüksekte adrenalin dolu dakikalar: Çatıya çıkan koç hem güldürdü hem uğraştırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibinin elinden kaçan koç, iki katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekileri uzun süre uğraştıran koç, bulunduğu yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 18:46
Kocaeli'nde metrelerce yüksekte adrenalin dolu dakikalar: Çatıya çıkan koç hem güldürdü hem uğraştırdı
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Adaklık olarak alınan koç, Yeni Mahalle Hülya Sokak'ta sahibinin elinden kaçarak, aynı mahallede bulunan Zülbiye Sokak'a gitti. Burada iki katlı binanın çatısına çıkan koçu görenler hayrete düştü. Koçu gören Cüneyt Erman, çatıya çıkarak bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan Erman, koçu indirerek sahibine teslim etti.

'OTLA YANIMA ÇAĞIRIP YAKALADIK'

O anları anlatan Erman, "Hayvan Hülya Sokak'tan kaçmış. Buraya geldi çatıya çıktı. Yakaladık ve sahibine teslim ettik. Çocuğu olmuş arkadaşın, adaklık için almışlar. Koç kaçmaya uğraştı. Az kalsın düşecekti. Ot verdim, otla yanıma çağırdım ve yakaladık" dedi.


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