Kocaeli’nde parkta 25 yaşındaki şahsın cesedi bulundu

Yayınlanma: 17.07.2023 - 07:30

Güncelleme: 17.07.2023 - 08:14

Kocaeli Gebze'de Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde çöp toplayan bir yurttaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edilidi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.’nin silahla başından vurulduğu öğrenildi.

C.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



