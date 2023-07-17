Kocaeli’nde parkta 25 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki şahıs, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli Gebze'de Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde çöp toplayan bir yurttaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edilidi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
BAŞINDAN VURULMUŞ
Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.’nin silahla başından vurulduğu öğrenildi.
C.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Sosyal hayata ve esnafa ceza!
- Beklenen zam geldi!
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Soylu raporu seçimden önce Yerlikaya'ya sunuldu
- Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
- Doğalgaza da büyük zam bekleniyor!
- Görür olası İstanbul depremi için bölge verdi, uyardı
- Suriye'nin, Şam Havalimanı'nı özelleştireceği iddiası