Kocaeli’nde parkta 25 yaşındaki şahsın cesedi bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki şahıs, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 07:30
Kocaeli’nde parkta 25 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Kocaeli Gebze'de Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde çöp toplayan bir yurttaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edilidi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.’nin silahla başından vurulduğu öğrenildi.

C.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


kocaeli ceset

İlgili Haberler

Silivri'de gölette kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu

Silivri'de gölette kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu
Zonguldak'ta derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu

Zonguldak'ta derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu
Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler