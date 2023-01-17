Kocaeli'nde tur minibüsü devrildi: 7 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu sürücü ile yabancı uyruklu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Derbent Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yokuş aşağı inen V.T. idaresindeki tur minibüsü, virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yabancı uyruklu biri çocuk 6 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüste 12 turistin bulunduğu öğrenildi.
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