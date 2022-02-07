Kontağı çevirdi, sonrası dehşet: Kendini dışarı atıp fenalaştı
Kırıkkale'de, sürücüsünün motoru çalıştırmak için marşa bastığı otomobilde yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Selim Özer Mahallesi Şehit Zülfikar Karalök Caddesi'nde meydana geldi.
Kübra Kantekin, park halindeki 06 Z 2221 plakalı otomobilinin motorunu çalıştırmak için marşa bastı. Kantekin kontak anahtarını çevirdiği sırada motordan önce duman ardından da alevler çıktı.
Kendisini otomobilden dışarı atan sürücü araç başında fenalaştı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekibi de Kübra Kantekin'i ambulansta ayakta tedavi etti.
Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
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