Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Yalova’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:12
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Ömer Faydalı Caddesi’nde meydana gelen 63 ACD 141 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yurttaşlar araçtan çıkarttı. Yaralılar asfalt üzerinde ambulansların gelmesini bekledi. Yurttaşlar yaralıları ambulans gelene kadar başlarında bekleyerek yalnız bırakmadı.

112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Yalova trafik kazası

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