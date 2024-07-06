Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi: 4 araç bir birine girdi
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdan dolayı 4 farklı kaza meydana gelirken, kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Feci kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, A.A.’nın kontrolündeki 06 BGH 352 plakalı tır köprüden indiği sırada ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yol ortasına devrilen tıra çarpmamak isteyen 4 farklı araç ise yol kenarındaki refüjlere ve bir birlerine çarptı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösterdi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Hayko Cepkin’in ardından Sıla da konserini erteledi
- Esad'la görüşme nerede olacak?