Konya’da 6’ncı kat balkonundan düşen genç yaşamını yitirdi
Konya'da, oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düşen Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuklu Mahallesi Ruganlı Sokaktaki bir sitede meydana geldi. Muhammed Yusuf Bostan, iddiaya göre, annesi aynı binadaki yakınlarında misafirlikte iken 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü. Durumu fark eden site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bostan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için morga Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Uygulamalı gösterelim dedik
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Soçi dönüşü 'başkanlık' mesajı