Konya'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Bayram Ersoy (20), tartıştığı arkadaşı Vehbi Akkurt’u (22) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Atlantı Mahallesi’nde gece saatlerinde; mahallenin dışında arazide sohbet eden Bayram Ersoy ile arkadaşı Vehbi Akkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
KURTARILAMADI
Kavga sırasında Ersoy, arkadaşı Akkurt’u belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Bayram Ersoy, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan Ersoy adliyeye sevk edildi.
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