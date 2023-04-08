Konya'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:52

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:52

Atlantı Mahallesi’nde gece saatlerinde; mahallenin dışında arazide sohbet eden Bayram Ersoy ile arkadaşı Vehbi Akkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

KURTARILAMADI

Kavga sırasında Ersoy, arkadaşı Akkurt’u belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Bayram Ersoy, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan Ersoy adliyeye sevk edildi.