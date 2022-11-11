Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Konya'da 3 bin 65 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesin sanayi sitesindeki bir iş yerinde, kaçak akaryakıt bulundurulduğu ihbarını aldı.
KAÇAK AKARYAKITA EL KONULDU
Harekete geçen ekipler, işyerine düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıtın bir TIR'ın deposuna doldurulduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince, 3 bin 65 litre kaçak akaryakıta el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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