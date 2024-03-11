Konya’da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:44
Konya’da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı
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Karapınar Ereğli Kara yolu Meke Gölü kavşağında, İ.Ş. idaresindeki 46 AEF 975 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü İ.Ş. ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alindi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


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