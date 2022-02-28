Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Cezmi Ö. yönetimindeki otomobil, İvriz Caddesi'nde Nurullah G'nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mihriban Kılıç, Buket Bıçak, Esra Avcı, Kardelen ve Ümmühan Binici, Melike Çelik, Perihan Doğan, Yasin Sarıhan, Cevat Demirel, İhsan Bolca, Sultan Su Yurttaş ve Sudenaz Aksoy yaralandı.
Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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