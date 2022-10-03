Köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:32

Hakan Boloğlu, 3 yaşındaki köpeği 'Biber’in son 1 aydır idrarını kanlı yaptığını fark ederek köpeğini veteriner hekim İsmail Serdar Sayar’ın kliniğine götürdü. Röntgen çekilen 'Biber’in mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi. 'Biber'in mesanesindeki taşlar, başarılı operasyon sonucu çıkarıldı.

Operasyon hakkında bilgi veren veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, “15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi vücudunda kendi kendine oluşabiliyor. 'Biber', şu an eski sağlığına kavuştu” dedi.