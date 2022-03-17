Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3'üncü katta bulunan evinden iki tabanca ile çiftin üzerine kurşun yağdırdı.
Sakarya'nın Akyazı Yeni Mahalle 5021 sokağında, iddiaya göre, Z.G'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S ve B.S isimli çifte saldırdı.
Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3’üncü kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı.
H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yıkılma tehlikesi vardı... O inşaat durduruldu
- 'Size bugün ihtiyacımız var'
- 'Herkesin şerefi var' dedi, tefecilikten tutuklandı
- Taburcu edilirken alkışlarla protesto ettiler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
En Çok Okunan Haberler
- Küreselleşmeden sonra kaos
- Yeni Seçim Yasası da milli iradeye aykırıdır!
- Saray’ın sanat müzesine dönüşmesi lazım
- Chelsea'yi satın almak isteyen Bayrak'tan yeni açıklama
- Senatörlüğe aday olan Öz'den Türk vatandaşlığı kararı
- Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 ev yıkıldı
- Çin bandıralı 4 gemi Japonya kara sularına girdi
- Ukrayna'da geride kalan vahşi hayvanlar zor durumda
- Eski Honduras Devlet Başkanı'nın ABD'ye iadesi onaylandı
- Köpek için tartıştığı çifti vurdu