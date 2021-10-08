Korkutan tablo: Onlarca ev karantina altına alındı

Adıyaman'da 68 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA
08 Ekim 2021 Cuma, 18:22
Korkutan tablo: Onlarca ev karantina altına alındı
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Valilik, Adıyaman'da 68 evde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 68 ev karantinaya alındı.


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