Korkutan tablo: Onlarca ev karantina altına alındı

08 Ekim 2021 Cuma, 18:22

Valilik, Adıyaman'da 68 evde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 68 ev karantinaya alındı.